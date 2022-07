Hamburg legt Konzept zum Seuchenschutz im Hafen vor Stand: 26.07.2022 15:01 Uhr Was passiert, wenn im Hamburger Hafen ein Kreuzfahrtschiff mit schwer erkrankten Menschen ankommt? Dafür hat Hamburg jetzt einen Notfall-Plan entwickelt - und stellt ihn auch anderen Hafenstädten bereit.

Das Szenario: Ein Schiff mit Hunderten Passagieren erreicht den Hamburger Hafen. An Bord grassiert eine ansteckende Krankheit. Für diesen Fall hat das Hamburg Port Health Center (HPHC) gemeinsam mit der Universitätsmedizin Greifswald und dem hamburgischen Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin ein Konzept entwickelt. Nun liegt dazu der Abschlussbericht vor, wie die Sozialbehörde am Dienstag mitteilte. Ziel war es, die Zusammenarbeit der Behörden und Rettungskräfte zu verbessern.

Digitales System unterstützt Mediziner

Dazu gehört unter anderem ein neues digitales System, in das Rettungskräfte vor Ort Daten über die erkrankten Menschen auf Tablets eintragen und auf das alle Beteiligten Zugriff haben. Die Daten werden dann ausgewertet und das medizinische Personal erhält einen Vorschlag, wie und wo die Patientinnen und Patienten behandelt werden müssen.

Ergebnisse sollen andern Hafenstädten zur Verfügung gestellt werden

Bei mehreren Großübungen wurden die Szenarien in den vergangenen drei Jahren geprobt. Die Ergebnisse will Hamburg jetzt auch anderen Hafenstädten im In- und Ausland zur Verfügung stellen. Da Europas Hafenstädte beim Gesundheitsschutz vor ähnlichen Herausforderungen stünden, sei es sinnvoll, "dass wir in diesen Fragen voneinander lernen", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

