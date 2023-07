Stand: 04.07.2023 16:06 Uhr Hamburg kritisiert Bayerns Klage gegen Finanzausgleich

Das bayerische Landeskabinett hat am Dienstag beschlossen, beim Bundesverfassungsgericht gegen den Länder-Finanzausgleich zu klagen. Bayern ist Geberland und will weniger an andere Bundesländer zahlen. Hamburg ist ebenfalls Geberland - will aber am jetzigen System festhalten. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte, die Solidarität untereinander sei zu wichtig, um sie im Wahlkampf im bayerischen Bierzelt zu opfern.

