Stand: 21.05.2022 15:19 Uhr Hamburg: keine Corona-Zahlen mehr an Wochenenden fürs RKI

An Wochenenden meldet die Hamburger Sozialbehörde jetzt gar keine Corona-Zahlen mehr ans Robert Koch-Institut. Die Infektions-Daten gehen zwar schon in die allgemeine Statistik ein, werden aber erst später nachgereicht. Auch die meisten anderen Bundesländer machen das inzwischen so. Die eigenen täglichen Infektions-Meldungen hat Hamburg schon Anfang des Monats abgeschafft. Seitdem gibt es Dienstags die wöchentlichen Corona-Zahlen. | Sendedatum NDR 90,3: 21.05.2022 15:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.05.2022 | 15:00 Uhr