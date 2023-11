Hamburg investiert 110 Millionen Euro für Schulbau in Wandsbek Stand: 13.11.2023 15:41 Uhr Der Hamburger Bezirk Wandsbek wächst und braucht deshalb auch mehr Platz in den Schulen. Aktuell sind dort Neu- und Umbauten für rund 110 Millionen Euro geplant.

Wandsbek ist Hamburgs bevölkerungsreichster Bezirk. Mit 440.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist er quasi eine Stadt in der Stadt. Besonders im südlichen Teil steigt die Schülerzahl rasant. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte am Montag: "Und deswegen wollen wir hier gleich eine erhebliche Erweiterung bei vier Schulen vornehmen, unter anderem am Matthias-Claudius-Gymnasium. Wir errichten eine neue Grundschule an der Hammer Straße. Wir erweitern vor allem die Max Schmeling Stadtteilschule. Insgesamt 110 Millionen Euro - eine gewaltige Investition. Aber wir wollen, dass die vielen neuen Schüler, die wir erwarten, auch gut zur Schule gehen können."

Größtes Projekt: Schulcampus an der Hammer Straße

Das größte Projekt - ein Schulcampus bestehend aus einer Grund- und einer Sonderschule an der Hammer Straße - kostet allein 60 Millionen Euro und wird erst in vier Jahren fertig sein.

Bezriksversammlung ausreichend einbezogen?

Die CDU-Fraktion im Bezirk Wandsbek wirft der Schulbehörde vor, dass die Bezirksversammlung bei den Planungen übergangen worden sei. Die Behörde erklärte am Montag dazu, das Bezirksamt sei einbezogen worden und es habe auch mehrere Einladungen an die Fraktionen im Bezirk gegeben.

