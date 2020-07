Hamburg in aller Kürze

NDR 90,3

Spendenparlament unterstützt 20 Projekte

Das Hamburger Spendenparlament will in diesem Jahr 20 Projekte unterstützen. Unter anderem soll die marode Schwimmhalle der Fridtjof-Nansen-Schule in Lurup saniert werden. Geld soll es unter anderem auch geben für den mobilen Hospiz-Dienst Tabea oder das Haus der Jugend in Wilhelmsburg.

Windanlagen-Bauer Nordex beantragt Staatshilfe

Der kriselnde Hamburger Windanlagen-Bauer Nordex hat Staatshilfen in dreistelliger Millionenhöhe beantragt. Die Hauptlast der Bürgschaften sollen die Bundesregierung und das Land Mecklenburg-Vorpommern tragen. Nach Informationen von NDR 90,3 hat sich der Hamburger Senat noch nicht festgelegt. Nordex hat seinen Hauptsitz in Ochsenzoll und leidet darunter, dass kaum noch Windräder bestellt werden.

Einbrecher zu Haftstrafe verurteilt

Nach einem Wohnungseinbruch in der Hafencity im Mai hat das Amtsgericht Hamburg den Einbrecher verurteilt. Er wurde zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der 24-Jährige hatte den Bewohner der Wohnung mit Pfefferspray attackiert. Der Überfallene kann seit dem Einbruch kaum noch alleine in seiner Wohnung sein.

Wieder gefälschte Plakate aufgetaucht

In Hamburg sind wieder gefälschte Plakate mit dem Logo des Senats aufgetaucht. Aktivisten fordern darauf beispielsweise den Abriss des Kriegerdenkmals am Dammtor aus der NS-Zeit. Zu erkennen sind die gefälschten Plakate einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" (Dienstagsausgabe) zufolge an einem umgedrehten Hamburg-Logo.