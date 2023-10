Hamburg in Zahlen: Statistikamt veröffentlicht Stadtteil-Profile Stand: 25.10.2023 11:37 Uhr Rahlstedt ist weiterhin an der Spitze: Es ist der Stadtteil, der die meisten Einwohnerinnen und Einwohner in Hamburg hat. Das geht aus dem am Mittwoch erschienenen Stadtteil-Profile-Bericht 2022 des Statistischen Landesamtes hervor.

Zweitgrößter Stadtteil bleibt Billstedt, aber den dritten Platz musste Eimsbüttel diesmal an Winterhude abgeben. Allerdings nur ganz knapp mit 177 Menschen mehr. Am Tabellenende keine Veränderung: Reitbrook, Spadenland und Tatenberg haben die wenigsten Einwohnerinnen und Einwohner.

Sozial- und Infrastruktur der einzelnen Stadtteile

Hamburgweit lebte in fast jedem fünften Haushalt mindestens ein Kind. In Neuallermöhe gibt es sogar rund 30 Prozent Kinderhaushalte. Die im Durchschnitt größten Wohnungen gibt es in Wohldorf-Ohlstedt mit 144 Quadratmetern und Lemsahl-Mellingstedt mit 132 Quadratmetern. Nur gut ein Drittel so groß sind die Wohnungen in Steinwerder, Dulsberg und Hammerbrook. Hammerbrook ist hingegen Spitzenreiter, wenn es um die Zahl der zugelassenen Elektro-Pkw geht. Mit weitem Abstand vor Ottensen.

Daten werden seit 1996 erhoben

Die Stadtteil-Profile sind im Detail online beim Statistikamt Nord auch mit interaktiven Karten einsehbar. Seit 1996 werden die Daten zur Bevölkerung, zu Sozial- und Infrastruktur, zu Haushalten, Verkehr und Wohnsituation in allen Hamburger Stadtteilen veröffentlicht.

