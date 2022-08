Hamburg im Hitze-Modus Stand: 04.08.2022 16:18 Uhr Temperaturen deutlich über 30 Grad lassen die Menschen in Hamburg am Donnerstag schwitzen.

Die Hitze und das sonnige Wetter haben am Donnerstag viele Menschen an die Hamburger Elbe gelockt. Während die meisten vor allem ihre Füße abkühlten, wagten sich einige wenige sogar weiter ins Wasser. Vor allem aber saßen, lagen und liefen die Menschen entlang des Elbstrands. Auch die Bereiche an der Binnen- und Außenalster sowie die Freibäder wie etwa das Kaifu-Bad waren am Donnerstag gut besucht.

Infusionsständer stehen bereit

Krankenhäuser sind auf Menschen vorbereitet, denen die Hitze gesundheitlich zusetzt: In den Notaufnahmen des UKE und der Asklepios Kliniken laufen die Klimaanlagen und Infusionsständer stehen bereit, um Patientinnen und Patienten zu versorgen, die zu wenig getrunken haben und nun Elektrolyte brauchen.

Auf Nachfrage von NDR 90,3 sagte ein Asklepios-Sprecher: Bei großer Hitze würden die Kliniken grundsätzlich mehr Menschen mit Kreislaufproblemen und Sonnenbränden erwarten. Bis zum Nachmittag sei die Lage aber ruhig geblieben, das bestätigte auch die Hamburger Feuerwehr.

Einsatz wegen eines Schwimmers in Övelgönne

Am Mittag hatte es allerdings einen kurzen Feuerwehr- und Polizeieinsatz bei Övelgönne gegeben: Ein Schwimmer war nach Angaben der Polizei in der Elbe unterwegs, dabei sei "vollkommen unklar gewesen, ob er sich möglicherweise in einer Notlage befindet". Der Mann soll das Wasser dann aber selbstständig wieder verlassen haben.

Die Polizei warnt immer wieder vorm Schwimmen in der Elbe, weil man aufgrund der starken Strömung sehr schnell mitgerissen werden kann. Zudem können Führerinnen und Führer großer Schiffe die Schwimmenden leicht übersehen. Die DLRG rät: Kinder sollten grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt ins Wasser springen. Vier Menschen sind in diesem Jahr in Hamburg ertrunken, acht Badegästen konnten die DLRG-Rettungskräfte im vergangene Halbjahr das Leben retten.

