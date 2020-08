Stand: 31.08.2020 18:30 Uhr - NDR 90,3

Hamburg im August von der Sonne verwöhnt

Hamburg hat im August zu den sonnenreichsten Regionen Deutschlands gehört. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gab es gut 250 Sonnenstunden in der Hansestadt, das sind rund 50 mehr als im langjährigen Mittel. Entsprechend war der August mit einer Durchschnittstemperatur von 20,6 Grad Celsius (langjähriges Mittel 16,8 Grad) in Hamburg auch sehr warm.

Elf Tage lang mehr als 30 Grad

In der Hansestadt wurde außerdem ein 26 Jahre alter Hitzewellen-Rekord geknackt. An der Station Hamburg-Neuwiedenthal gab es an 11 Tagen Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad. Begonnen hatte die Hitzewelle am 6. August. Bislang galt eine Hitzewelle von sieben Tagen aus dem Jahr 1994 als Rekord seit Beginn der Messungen im Jahre 1891. Damals lagen die Tageshöchstwerte vom 22. bis 28. Juli immer über 30 Grad.

Wenig Regen

Geregnet hat es dagegen kaum in Hamburg. Nur 40 Liter pro Quadratmeter wurden im August gemessen. Normal wären 71, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

