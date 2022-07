Sendedatum: 16.07.2022 19:30 Uhr Hamburg hat wieder deutlich mehr Biber

Der Biber galt in Hamburg lange als ausgestorben, doch nun hat die Hansestadt wieder deutlich mehr Nagetiere. Die Umweltbehörde meldet in gleich fünf Biberrevieren Nachwuchs. Die guten Nachrichten seien auch den Ehrenamtlichen zu verdanken, die sich dem Projekt "Biber" der Loki-Schmidt-Stiftung widmen. Aktuell soll es etwa 30 Tiere in der Stadt geben, die zum Beispiel entlang der Dove- und Gose-Elbe oder im Naturschutzgebiet Kirchwerder Wiesen leben. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 16.07.2022 19:30