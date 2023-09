Hamburg hat vergangenes Jahr 69 EU-Bürger als Störer ausgewiesen Stand: 13.09.2023 11:24 Uhr Pöbeleien, Schlägereien und aggressives Betteln: Damit fallen am Hamburger Hauptbahnhof auch Menschen aus Osteuropa auf. Einige von ihnen trifft die Polizei immer wieder, obwohl sie gar nicht mehr in Hamburg sein dürften.

Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union genießen Freizügigkeit in allen Mitgliedstaaten. Nur in wenigen Fällen darf ihr Aufenthaltsrecht beschränkt werden - zum Beispiel, wenn sie die öffentlichen Ordnung oder Sicherheit gefährden. Diese Regelung hat Hamburg im vergangenen Jahr in 69 Fällen genutzt.

Dieses Jahr bisher 23 Fälle

Immer ging es um obdachlose Menschen, die als Störer aufgefallen sind. Gut die Hälfte stammt aus Polen. Viele andere kommen aus Rumänien oder Bulgarien. Bei den bisher 23 Fällen in diesem Jahr ist die Verteilung ähnlich. So hat es der Senat auf Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mitgeteilt.

Trotz Ausreisepflicht keine Abmeldung erforderlich

Fünf Monate dauert es im Schnitt, bis einem EU-Bürger oder einer EU-Bürgerin die Freizügigkeit entzogen ist. Danach ist die Person zwar zur Ausreise verpflichtet - abmelden muss sie sich aber nicht. Wie viele der Betroffenen tatsächlich in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind, kann der Senat deshalb nicht sagen. Das sei ein Schlag ins Gesicht für viele Polizeibeamtinenn und -beamte, findet CDU-Fraktionschef Denis Thering, denn sie träfen so tagtäglich wieder auf dieselben Störer.

