Hamburg hat jetzt Mahnmal zu Anschlägen vom 11. September Stand: 10.09.2021 11:21 Uhr In Hamburg wird jetzt auch mit einem Mahnmal der Opfer der Terroranschläge vom 11. September vor 20 Jahren gedacht.

Am Freitag enthüllten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und US-Generalkonsul Darion Akins zwei Gedenktafeln am amerikanischen Generalkonsulat an der Hamburger Außenalster. Damit wolle Hamburg die große Anteilnahme zum Ausdruck bringen und ein Zeichen setzen für die Freundschaft mit den USA, sagte Tschentscher im Beisein der ehemaligen US-Generalkonsulin Susan Elbow.

Tafeln kommen auf Granitstein am Alsterufer

Die Schrifttafeln in deutscher und englischer Sprache sollen später auf einem Granitstein angebracht und in der Nähe des US-Generalkonsulats am Alsterufer platziert werden. "In Verbundenheit und Freundschaft unserer Stadt mit den Vereinigten Staaten von Amerika gedenken wir der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 in New York, Washington und Pennsylvania. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, 11. September 2021" steht auf der deutschsprachigen Tafel.

Am 11. September 2001 hatten Al-Kaida-Terroristen vier Flugzeuge entführt. Zwei davon lenkten sie in die Türme des New Yorker World Trade Centers, ein weiteres in das Pentagon, den Sitz des Verteidigungsministeriums in Washington. Ein viertes Flugzeug stürzte nahe Pittsburgh auf unbewohntes Gebiet. Bei den Anschlägen wurden fast 3.000 Menschen getötet.

Drei der Todespiloten hatten in den 90er Jahren in Hamburg studiert. Die Terrorzelle um Mohammed Atta traf sich in einer Wohnung in Hamburg-Harburg.

