Stand: 24.04.2022 19:30 Uhr Hamburg hat in Bramfeld jetzt eine Kinderkathedrale

Die Simeonkirche in Bramfeld ist am Sonntag als Hamburgs erste "Kinderkathedrale" eingeweiht worden. Am Eröffnungsgottesdienst nahmen 40 Kinder und ihre Eltern teil. Auf einer Seite des Gebäudes wurden Kirchenbänke durch eine Kinderlandschaft mit Spielzeug ersetzt. Die Diakonin Svenja Kröger will so einen Ort schaffen, an dem Kinder sich heimisch fühlen. Jeden Mittwoch ab 15 Uhr ist die Kirche drei Stunden lang für alle geöffnet. Für Schulklassen sind Extra-Projekte geplant. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 24.04.2022 19:30

