Stand: 06.09.2020 11:44 Uhr - NDR 90,3

Hamburg hat ersten offiziellen Pop-up-Radweg

In Berlin gibt es schon mehrere davon, jetzt bekommt Hamburg seinen ersten offiziellen sogenannten Pop-up-Radweg: Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hat den vorübergehenden Fahrradweg auf einer Straßenspur am Sonntag in Eimsbüttel vorgestellt. Ab Montag können die 3.000 bis 4.000 Radfahrer und Radfahrerinnen, die hier täglich unterwegs sind, die neue Spur auf der Straße Beim Schlump nutzen. Für Autofahrende bedeutet das: Sie können dort nur noch eine Spur je Richtung nutzen.

Pop-up-Radweg am Schlump eingerichtet NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.09.2020 12:00 Uhr 3.000 bis 4.000 Radfahrende sind hier täglich unterwegs, jetzt können sie an der Straße Beim Schlump den ersten offiziellen Pop-up-Radweg nutzen. Karsten Sekund war vor Ort.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Wirkliches Plus für alle Verkehrsteilnehmer"

"Wir glauben, dass es an dieser Stelle, wo es sonst gar keine Radverkehrsanlagen gibt, ein wirkliches Plus für alle Verkehrsteilnehmer ist", sagte Tjarks. "Zudem sind Pop-Up-Bikelanes sehr schnell und mit geringen Kosten zu errichten." 60.000 Euro kostet die Einrichtung. Die Koordinatorin der Mobilitätswende, Kirsten Pfaue, meinte, dass die neue Spur "den Bedürfnissen vieler Menschen gerecht wird, die derzeit mit dem Rad unterwegs sind." Sie zahle direkt auf die Lebensqualität in der Stadt ein.

Nächster Pop-up-Weg noch in diesem Jahr

Die Pop-Up-Bikelane läuft auf beiden Straßenseiten der Straße Beim Schlump zwischen Gustav-Falke-Straße und Bogenstraße und ist zwischen 2 und 3,20 Meter breit. Sie soll erst mal ein Jahr bestehen bleiben. Die Verkehrsbehörde will daraus Erkenntnisse gewinnen, die in den späteren Umbau der Straße einfließen sollen. Der nächste Pop-up-Radweg soll noch in diesem Jahr eingerichtet werden, nämlich in der Max-Brauer Allee zwischen Holstenstraße und Stresemannstraße.

Vorreiter bei den Pop-up-Radwegen in Deutschland ist Berlin, es gibt sie aber auch schon in Stuttgart und München. In Hamburg gab es bereits erste Aktionen, die allerdings nicht von der Stadt kamen. Der Allgemeine Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) etwa sperrte im Mai an der Alster eine Fahrbahn der mehrspurigen Straße für zwei Tage, damit sie von Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt werden konnte.

Pro und Kontra: Sind Pop-up-Radwege zu begrüßen? NDR 90,3 - 18.07.2020 08:40 Uhr Hamburg setzt auf Pop-up-Radwege. Doch sind die wirklich zu begrüßen? Die NDR 90,3 Reporter Karl-Henry Lahmann und Jörn Straehler-Pohl haben diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen.







3,56 bei 18 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.09.2020 | 11:45 Uhr