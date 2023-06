Stand: 08.06.2023 13:08 Uhr Hamburg hat die höchste Millionärsdichte

In Hamburg ist die Millionärsdichte unter allen deutschen Bundesländern weiterhin am höchsten. Im Jahr 2019 erzielten dort 1.268 Lohn- und Einkommensteuerpflichtige jeweils einen Gesamtbetrag von mindestens einer Million Euro bei ihren Einkünften, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. 12 von 10.000 Steuerpflichtigen könnten damit als Einkommensmillionärinnen und ‑millionäre bezeichnet werden, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.06.2023 | 13:00 Uhr