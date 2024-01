Stand: 11.01.2024 12:34 Uhr Hamburg hat bundesweit die meisten Teilzeit-Lehrkräfte

Mehr als die Hälfte aller Lehrerinnen und Lehrer in Hamburg arbeiten nicht Vollzeit. Das ist bundesweit der höchste Wert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilt. Demnach waren im vergangenen Schuljahr 54,4 Prozent der Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen in Teilzeit beschäftigt. Platz zwei belegt Bremen. Die wenigsten Lehrkräfte in Teilzeit gibt es in Thüringen und Sachsen-Anhalt.

