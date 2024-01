Stand: 22.01.2024 16:11 Uhr Hamburg hat 2,5 Milliarden Euro Schulden abbezahlt

Fast 2,5 Milliarden Euro netto: Das hat die Stadt Hamburg im vergangenen Jahr an Schulden abbezahlt. Das übertrifft nochmals das Rekordniveau von 2022. Die Tilgung sei aufgrund stabiler Steuereinnahmen, soliden wirtschaftens und durch einen guten Liquiditätsbestand möglich geworden, so Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Montag. "Das zeigt, wie gut der Wirtschaftsstandort Hamburg durch die Krise gekommen ist." Der Schuldenstand der Hansestadt sinkt damit auf knapp 22,7 Milliarden Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.01.2024 | 15:00 Uhr