Hamburg gibt grünes Licht für Oberbillwerder

Der Hamburger Senat hat am Dienstag den Masterplan für den neuen Stadtteil Oberbillwerder beschlossen. An der S-Bahnstation Allermöhe sollen in ein bis zwei Jahrzehnten in Hamburgs 105. Stadtteil 16.000 Menschen leben. Ein ringförmiger Park soll die fünf unterschiedlichen Quartiere durchziehen und sanft soll das neue Viertel in die umliegenden Wiesen übergehen. Besonders ist das Entwässerungskonzept: Bis zu sechs Meter breite Kanäle sollen auch besonders üppige Regenmassen aufnehmen können. "Wir wollen bezahlbares naturnahes Wohnen in möglichst kleinräumiger Mischung, architektonisch ansprechend und ökologisch vorbildlich", sagt Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD).

Masterplan für Hamburgs 105. Stadtteil beschlossen NDR 90,3 - 26.02.2019 15:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt







Autos werden gestapelt

Oberbillwerder wird durchzogen von Sportanlagen und Nachbarschaftszentren, die etwa Fahrrad- und Paketstationen, Sozialeinrichtungen und Handwerkerhöfe anbieten. Der neue Stadtteil soll quasi aus fünf Dörfern bestehen und bekommt ein für Hamburg einmaliges Verkehrskonzept: Es gibt keine öffentlichen Straßenparkplätze. Wer sein Auto abstellen will, ist auf die elf Parkhäuser angewiesen. Über sogenannte Mobility Hubs sollen die Bewohner die letzten Meter nach Hause leicht mit alternativen Verkehrsmitteln wie Leihfahrrädern zurücklegen können. Angestrebt ist für den gesamten Stadtteil Tempo 30. "Der gesamte ruhende Verkehr soll in diesen Hubs organisiert werden", sagt Karen Pein von der städtischen IBA-Planungsgesellschaft. "Das heißt: Wir stapeln die parkenden Autos. In den öffentliche Straßen wollen wir keine parkenden Autos haben."

Stadtteil soll gut angebunden werden

Über Velorouten sollen die Hamburger Innenstadt sowie das Bergedorfer Zentrum schnell und komfortabel zu erreichen sein. Der öffentliche Nahverkehr wird ausgebaut. Die S2 und die S21 sollen mit mehr Wagen unterwegs fahren. Die äußere Erschließung erfolgt durch eine westliche, eine südöstliche sowie eine nordöstliche Anbindung an die B5, beziehungsweise die A25.

Mitte der 2020er-Jahre soll der Bau der rund 7.000 Wohnungen beginnen. Und dann sollen auch die ersten der insgesamt 5.000 Arbeitsplätze entstehen - im größten Stadtentwicklungsprojekt nach der Hafencity.

Karte: Oberbillwerder: Hier entsteht ein neuer Stadtteil

