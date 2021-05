Hamburg gibt Impftermine für weitere Berufsgruppen frei Stand: 07.05.2021 11:20 Uhr Die Stadt Hamburg ruft ab Freitag weitere Angehörige der Prioritätsgruppe 3 dazu auf, Termine für die Corona-Schutzimpfung zu vereinbaren.



Die Gesundheitsbehörde hat den Kreis der Impfberechtigten am Freitagvormittag erweitert. Demnach zählen zu den Aufgerufenen jetzt Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr sowie Fahrer und Fahrerinnen von Taxis und Moia-Bussen. Außerdem aufgerufen sind in besonders relevanter Position Beschäftigte von Apotheken sowie in medizinischen Laboren.

Auch Jugendgruppenleiter aufgerufen

Hinzu kommen Jugendgruppenleiter und -leiterinnen sowie Ehrenamtliche, die Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche ermöglichen. Sie gehören zur sogenannten Priorisierungsgruppe 3, die bislang noch nicht vollständig zum Impfen aufgerufen ist. Es fehlen dort unter anderem noch die über 60-Jährigen.

Termine telefonisch oder online

Termine zur freiwilligen Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum können online oder per Telefon vereinbart werden. Dafür steht in Hamburg ausschließlich die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zur Verfügung: 116 117 (Kurzwahlnummer, es ist keine Vorwahl notwendig).

