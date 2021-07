Hamburg gibt 60.000 Impfdosen von AstraZeneca zurück Stand: 30.07.2021 05:59 Uhr Lange war der Impfstoff auch in Hamburg knapp, jetzt ist plötzlich zu viel da: Hamburg gibt nach Informationen von NDR 90,3 60.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca an den Bund zurück.

Der Impfstoff von AstraZeneca ist zum Ladenhüter geworden. Erst war da die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, ihn vor allem bei über 60-Jährigen einzusetzen. Und ein paar Wochen später kam die Entscheidung, dass für die Zweit-Impfung Biontech oder Moderna genommen werden soll, weil das die Wirkung verbessern kann. Spätestens da war klar: Auch Hamburg bleibt auf dem Impfstoff sitzen.

Bund gibt AstraZeneca-Impfdosen weiter

Doch der Impfstoff soll nicht weggeworfen werden. Seit Neuestem können die Bundesländer überflüssige Dosen zurück an den Bund schicken - jedenfalls, wenn sie noch mindestens zwei Monate haltbar sind. Der Bund will sie dann so schnell wie möglich anderen Staaten zur Verfügung stellen. Welche das sind, dazu äußert sich das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage von NDR 90,3 noch nicht.

Andere Bundesländer im Norden prüfen noch

Hamburg ist zumindest in Norddeutschland das erste Bundesland, dass Impfstoff von AstraZeneca zurück an den Bund schickt. Niedersachsen und Schleswig-Holstein teilten mit, dass sie das gerade prüfen. Die 60.000 Dosen aus Hamburg klingen nach einer großen Menge - sie machen aber nur einen sehr kleinen Anteil an der zur Verfügung stehenden Gesamtmenge aus. Deutschland erwartet in diesem Quartal 19 Millionen Impfstoffdosen von AstraZeneca.

