Hamburg feiert am Freitag den "Active City Day"

Stand: 16.06.2021 14:13 Uhr

Eine der vielen Folgen des Corona-Lockdowns war Bewegungsarmut. Dagegen will Hamburg etwas tun und die Menschen wieder in Bewegung bringen. Am Freitag, dem "Active City Day", gibt's jede Menge Angebote für körperliche Aktivität.