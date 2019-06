Stand: 30.06.2019 07:45 Uhr

Hamburg fahndet nach Müllsündern auf See

Es sind Aufnahmen mit Seltenheitswert, die ein Flugzeug der norwegischen Küstenverwaltung gemacht hat. Pappkartons landen im Meer. Einer nach dem anderen geht über Bord. Die Aufnahmen sind gut ein Jahr alt und wurden auf der Barentssee gemacht. Littering nennt man das. Zumüllen. Genau dagegen und für eine sauberere Nord- und Ostsee kämpft der Hamburger Staatsanwalt Ewald Brandt. Aber das Dunkelfeld ist groß und die Ermittlungen kompliziert.

Auf See fehlen Zeugen

Der Kampf gegen den Müll im Meer ist eine internationale Aufgabe. Der Hamburger Ewald Brandt ist Vorsitzender zweier Netzwerke von Staatsanwälten. Der Ostsee-Verbund besteht aus Ermittlern der dortigen Anrainer-Staaten, das Gegenstück in der Nordsee ist das "Nordsee Netzwerk für Ermittler und Staatsanwälte".

"Es ist sehr leicht möglich, Gewässerverunreinigung durchzuführen, indem Ladungsreste, Müll, Verpackungsmüll über Bord geworfen werden", sagt Brandt. "Wenn das bei Nacht geschieht, wenn das bei schlechten Witterungsverhältnissen passiert - allein auf der See - da wird ein Tatnachweis niemals gelingen."

BUND warnt vor Plastikabfällen

"Es kommt ungefähr ein Drittel der Plastikfracht in der Nordsee von den Schiffen. Da geht man davon aus, dass zum Beispiel Plastikabfälle wie Flaschen einfach über Bord geschmissen werden", sagt Manfred Braasch, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Hamburg. Der BUND hat deswegen die Kampagne "Plastik - weniger ist Meer" gestartet. "Aber ein großer Anteil kommt auch von Stellnetzen, von Fangnetzen und von Leinen, die aus Plastik bestehen, über die Jahre verkleinert werden und sich dann in der Nordsee wiederfinden."

Schwierige Ermittlungsarbeit

Umweltdelikte mit dem Strafrecht zu bekämpfen, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ist für den Hafen sowie die deutschen Teile von Nord- und Ostsee außerhalb der Küstenmeere zuständig. Trotz dieses gewaltigen Gebietes gibt es nur wenige Umweltverfahren, die die Schifffahrt betreffen. In den meisten Fällen gibt es nicht mal Tatverdächtige. Schwierig, für die Ermittler.

"Einen x-beliebigen Karton, der möglicherweise auf irgendeinem Spülsaum im Wattenmeer aufgefunden wird, wie wollen Sie den verfahrenssicher einem Verursacher zuordnen?", beschreibt Torsten Wrobel von der Wasserschutzpolizei Hamburg die Schwierigkeiten in der Ermittlungsarbeit. "Wenn man das Problem in den Griff bekommen will, muss man auf jeden Fall die Präventionsstrategien stärken", sagt Staatsanwalt Ewald Brandt.

Plastikmüll im Meer hat Auswirkungen. Nicht nur, weil er in die Nahrungskette gelangt. "Ein wichtiger Aspekt, der oft außer acht gelassen wird, ist, dass dieses Plastik auch einen großen Einfluss auf das Klima hat", sagt Viola Wohlgemuth, Konsum- und Plastikexpertin bei Greenpeace. "Wir wissen durch neue Studien, dass das Plankton im Meer, das eigentlich die weltweit größte CO2-Bindekapazität hat, durch das Plastik kontaminiert wird, das Plankton ist weniger in der Lage CO2 zu binden. Diese Treibhausgase sind in der Luft und heizen die Klimakrise weiter an."

Der BUND hat extra einen Zeichentrick-Film produziert. Er richtet sich vor allem an internationale Besatzungen. Die Botschaft: Der Müll soll an Bord bleiben und in den Häfen entsorgt werden.

