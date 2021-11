Hamburg entscheidet heute über schärfere Corona-Regeln Stand: 16.11.2021 00:01 Uhr Hamburg steht vor einer teilweisen Einschränkung des öffentlichen Lebens. Der Senat will heute entscheiden, wie man die hohen Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen kann.

Angesichts steigender Coronazahlen will der Hamburger Senat heute strengere Regeln beschließen. Nach Informationen von NDR 90,3 sollen zahlreiche Aktivitäten nur noch unter 2G stattfinden dürfen. So sollen Besuche im Restaurant oder im Theater, in der Disko oder im Kino ab dem Wochenende für Ungeimpfte nicht mehr möglich sein. Inwieweit Kinder unter zwölf Jahren davon ausgenommen werden, ist noch unklar. Bislang hatten beispielsweise Betreiber von Bars und Restaurants die Möglichkeit, sich freiwillig für die 2G-Regel zu entscheiden. Sie soll nun aber zur Pflicht werden.

Am Freitag stimmt auch Bundestag über neue Regeln ab

Davon betroffen sein dürften auch Fitnessclubs sowie sogenannte körpernahe Dienstleistungen. Lediglich bei Friseurinnen und Friseure will der Senat angeblich eine Ausnahme machen. Die neuen Regeln sollen ab Sonnabend gelten, sind aber nur eine Art Zwischenschritt. Denn am Donnerstag wollen Bund und Länder gemeinsam über einen zusätzlichen Schutz vor Corona beraten. Am Freitag stimmt der Bundestag dann über weitere schärfere Regeln ab.

"Alle Verschärfungen zielen darauf, Einschränkungen bei Kindern und Jugendlichen zu vermeiden", so Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde. Hamburgs CDU dagegen fordert ein Ende der Präsenzpflicht in den Schulen - wegen der hohen Inzidenz und falscher Schnelltests.

Platz drei bei der Impfquote

Hamburg hatte als erstes Bundesland die 2G-Option eingeführt. Doch beim Nachschärfen ließ sich der Senat bislang vergleichsweise viel Zeit. Die Gesundheitsbehörde begründete das auch mit der Impfquote, bei der Hamburg bundesweit an dritter Stelle liegt. Zudem infizierten sich überwiegend junge Menschen, die keinen schweren Verlauf befürchten müssten.

