Hamburg bringt am Montag Flüchtlinge in Messehallen unter Stand: 15.10.2023 18:34 Uhr Auch in Hamburg sind fast alle Unterkünfte für Flüchtlinge komplett belegt. Deshalb werden von Montag an wieder Geflüchtete in den Messehallen untergebracht. Es sollen insgesamt 470 Menschen dort einziehen.

Die Menschen müssten sich damit abfinden, die nächste Zeit in einer sehr großen Halle zu leben, sagte eine Sprecherin von "Fördern und Wohnen". Die Schlafbereiche werden mit Stellwänden abgetrennt, es soll auch eine Gemeinschaftsfläche und Platz zum Spielen für Kinder in den Messehallen geben. Im vergangenen Jahr waren 400 Geflüchtete aus der Ukraine dort untergebracht. Auch jetzt sieht die Stadt keine bessere Alternative.

Halle soll bis Ende Januar verfügbar sein

Es werden außerdem erneut zusätzliche Sanitäranlagen aufgestellt. In der Hamburger Messehalle werden mehrere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterwegs sein. Auch ein Wachdienst ist vorgesehen, wie der Behördensprecher weiter sagte. Die Halle soll nach aktuellem Planungsstand bis Ende Januar zur Verfügung stehen.

Zahl der Geflüchteten in Hamburg hoch

Laut Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) sind 97 Prozent der Unterkünfte in Hamburg belegt. Zuletzt waren deutlich weniger Menschen aus der Ukraine in Hamburg angekommen, dafür steigt die Zahl der Geflüchteten aus Afghanistan, Syrien und dem Iran. Der Senat hatte vor gut einer Woche gewarnt: Bei der Aufnahme und Integration komme Hamburg an seine Grenzen. Die Flüchtlingszahlen müssten reduziert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.10.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration