Hamburg blickt zurück auf das Jahr 2021

Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2021 geprägt - auch in Hamburg. Sie bestimmte die Schlagzeilen. Doch es gab auch noch andere Themen, die die Hamburgerinnen und Hamburger bewegten, zum Beispiel die Diskussionen um Erzbischof Stefan Heße, die "Pimmelgate"-Affäre um Innensenator Andy Grote oder eine gewaltige Explosion in Barmbek. Der Jahresrückblick in der Bildergalerie:

