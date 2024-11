Hamburg beteiligt sich an bundesweitem Start-up-Wettbewerb

Stand: 28.11.2024 12:13 Uhr

Wer in Hamburg ein Start-up Gründen will, muss oft länger nach möglichen Geldgeberinnen und -gebern suchen als in anderen Großstädten. Damit sich das ändert, haben sich in Hamburg mehrere Bildungs-und Forschungseinrichtungen zusammengetan. Sie beteiligen sich an einem Wettbewerb des Bundes.