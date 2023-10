Hamburg bereitet sich auf Regierungstreffen von Scholz und Macron vor Stand: 08.10.2023 14:15 Uhr Nur eine Woche nach der bundesweiten Einheitsfeier in Hamburg gibt es einen weiteren wichtigen politischen Termin in der Hansestadt: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und das Bundeskabinett treffen sich hier am Montag und Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den Ministerinnen und Ministern aus dem Nachbarland.

Bei der zweitägigen Klausur in Scholz' alter Heimat samt Spaziergang und Hafenrundfahrt wollen die deutsche und die französische Regierung neuen Schwung in die Beziehungen beider Länder bringen. Präsident Macron bringt etwa 20 französische Ministerinnen und Minister mit in die Hansestadt. Der Elysée-Palast sprach von einem "völlig neuen Format" für deutsch-französische Begegnungen. "Normalerweise verhandeln wir wochenlang einen Text. In Hamburg werden wir Boot fahren, an der Elbe spazieren, Fischbrötchen essen und über mittel- und langfristige Themen sprechen."

Treffen bei Airbus

Die Gespräche zwischen der deutschen und der französischen Regierung werden unter anderem im gediegenen Ambiente stattfinden: Im Hotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee. Der Auftakt des Treffens findet allerdings auf der anderen Elbseite statt: Die Regierungen landen in Finkenwerder bei Airbus, wo es zunächst eine gemeinsame Besichtigung geben soll. Der Flugzeugbauer, der seinen größten Standort im französischen Toulouse hat, ist ein wichtiger Pfeiler der Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich.

Sperrungen an Elbchaussee und Anlegern

Für die Menschen in Hamburg halten sich die Einschränkungen für das Regierungstreffen in Grenzen. Sperrungen gibt es ab Montagmorgen rund um das Hotel Louis C. Jacob in Nienstedten, außerdem an den Anlegern Teufelsbrück (Montagmorgen) und Blankenese (Dienstagmorgen).

Worum es gehen dürfte

Bei den Gesprächen soll es laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann um den "industriellen Wandel und die Stärkung der technischen Souveränität Europas" gehen. Konkret dürften die Strompreise ein Diskussionsthema sein, ebenso dürfte es um gemeinsame Rüstungsvorhaben gehen, wie den Kampfpanzer MGCS. Ein mögliches Thema ist auch eine gemeinsame Strategie bei Themen der Künstlichen Intelligenz. Eine gemeinsame Pressekonferenz soll es am Dienstagvormittag geben.

