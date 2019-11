Stand: 12.11.2019 09:33 Uhr

Hamburg bekommt zwei Hybrid-Löschboote

Hamburg bekommt erstmalig zwei Löschboote mit Hybridantrieb. Nach Informationen von NDR 90,3 sollen die beiden 35 Meter langen Boote voll elektrisch fahren können. Derzeit werden sie auf einer Werft in den Niederlanden gebaut. Die Hafenbehörde HPA, die für die Beschaffung der neuen Löschboote der Feuerwehr zuständig ist, spricht von herausragenden Umwelteigenschaften der Schiffe. Der Antrieb erfolgt demnach wahlweise über moderne Diesel-Aggregate mit Katalysator und Partikelfilter oder voll elektrisch über Batterien. Die Batterien sollen über einen Landstromanschluss geladen werden. Es werden die ersten Hybrid-Arbeitsschiffe im Hamburger Hafen.

Flacher und mit weniger Tiefgang

Die beiden Löschboote mit der Bezeichnung "LB 30" ergänzen das neue noch größere Feuerlöschboot "Brandirektor Westphal", das bereits einsatzbereit am Schlepperponton Neumühlen liegt. Die neuen Boote werden flacher sein und weniger Tiefgang haben. So können sie auch in den inneren Hafenbecken eingesetzt werden. Zudem passen sie unter den Hafenbrücken durch.

Ein Boot wird dauerhaft von der Feuerwehr besetzt. Das zweite wird von der HPA auch als Arbeitsboot genutzt. Bei einem größeren Feuer im Hafen kann dieses Kombiboot von Feuerwehrleuten bemannt werden. Die spezielle Ausrüstung der Feuerwehr wird dann mit Containern an Bord gebracht.

Ab 2021 im Einsatz

Beide Schiffe sollen zusammen rund 20 Millionen Euro kosten. Im Herbst 2020 sollen sie fertig sein und voraussichtlich im Frühjahr 2021 in Dienst gestellt werden. Anders als die anderen Löschboote werden die neuen nicht rot gestrichen sondern bekommen das dunkelblaue Design der Flotte Hamburg.

