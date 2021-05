Hamburg bekommt nächsten Pop-up-Radweg Stand: 30.05.2021 13:12 Uhr In Hamburg ist am Sonntag ein neuer 600 Meter langer Pop-up-Radweg für den Verkehr freigegeben worden.

Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer auch auf der Hallerstraße zwischen Grindelberg und Rothenbaumchaussee auf einem eigenen Fahrstreifen unterwegs sein. Ziel ist laut Verkehrsbehörde mehr Sicherheit für den Radverkehr. Es ist nach den Strecken Am Schlump, der Max-Brauer-Allee und in der Hafencity bereits der vierte Pop-up-Radweg in Hamburg.

Auf dem Abschnitt der Hallerstraße sind bislang täglich bis zu 3.000 Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs. Nach Angaben der Verkehrsbehörde soll man über die neue Pop-Up-Bikelane einfacher und sicherer per Rad Ziele wie Außenalster, das Stadion Am Rothenbaum, Kindertagesstätten, Schulen sowie die verschiedenen Standorte der Universität Hamburg erreichen.

