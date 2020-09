Stand: 06.09.2020 08:54 Uhr - NDR 90,3

Hamburg bekommt ersten offiziellen Pop-up-Radweg

In Berlin gibt es schon mehrere davon, jetzt bekommt Hamburg seinen ersten offiziellen sogenannten Pop-up-Radweg: Der vorübergehende Fahrradweg auf einer Autospur wird heute in Eimsbüttel eingerichtet. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und die Koordinatorin der Mobilitätswende, Kirsten Pfaue, stellen die Aktion am Mittag vor. Ab Montag können Radfahrer und Radfahrerinnen dann die neue Spur auf der Straße Beim Schlump dann nutzen.

Mehr Radfahrer wegen Corona

Im Zuge der Corona-Pandemie habe sich das Mobilitätsverhalten der Hamburger geändert, heißt es dazu vom Senat. Somit sei der Wunsch nach einer neuen Raumaufteilung zwischen den Verkehrsteilnehmern gewachsen. Der Anteil der Radfahrenden am Hamburger Straßenverkehr sei in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.

Vorreiter bei den Pop-up-Radwegen in Deutschland ist Berlin. Aber auch in Hamburg gab es erste Aktionen, die allerdings nicht von der Stadt kamen. Der Allgemeine Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) etwa sperrte im Mai an der Alster eine Fahrbahn der mehrspurigen Straße für zwei Tage, damit sie von Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt werden konnte.

Behörde prüft weitere Pop-up-Radwege

Hamburgs Verkehrsbehörde prüft Pop-up-Radwege nun zum Beispiel auch in der Hafencity am Sandtorkai und auf der Max-Brauer-Allee Höhe Stresemannstraße. Dem ADFC reicht das nicht: 25 kurzfristige Radwege müssten her, etwa auf der Wandsbeker Chaussee, an der Alster und auf der Reeperbahn.

