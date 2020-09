Stand: 25.09.2020 07:13 Uhr - NDR 90,3

Hamburg-Mitte bekommt Fußgängerbeauftragten

Wenn in Hamburg über die Mobilitätswende gesprochen wird, dann geht es meistens um Radfahrende oder öffentliche Verkehrsmittel. Jetzt sollen im Bezirk Hamburg-Mitte die Bedürfnisse der Fußgängerinnen und Fußgänger stärker in den Fokus rücken: Ab kommendem Monat wird es dort Hamburgs ersten Fußgängerbeauftragten geben. Den Plänen aus dem Koalitionsvertrag von SPD, CDU und FDP hat jetzt die Bezirksversammlung zugestimmt.

Es geht auch um Aufenthaltsqualität

Er soll sich um Fußgängerkonzepte für die Neustadt, St. Georg und Billstedt kümmern, aber auch den Bezirk für die schwächsten Verkehrsteilnehmer insgesamt attraktiver machen. Dabei gehe es vor allem um Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität und Sicherheit, heißt es aus dem Bezirksamt. Gehwege und Plätze müssen gepflegt, gut zugänglich und beleuchtet sein.

Die Interessen der Fußgänger und Fußgängerinnen unterscheiden sich deutlich von denen der Auto- und Radfahrenden, wie Bezirksamtschef Falko Droßmann (SPD) sagte. "Mitunter haben wir Stellen im Bezirk, wo ich sagen muss, da würde selbst mir als Fußgänger ganz mulmig." Um einen herum würden Fahrräder und Autos rasen. Man dürfe aber die Interessen der Fußgänger nicht vergessen.

Fußgängerverband unterstützt Pläne

Der neue Fußgängerbeauftragte sei auch ganz im Sinne der Mobilitätswende, heißt es vom Fußgängerverband Fuss e.V.. Kein Hamburger steige auf öffentliche Verkehrsmittel um, wenn der Weg zum Bus über dunkle und kaputte Bürgersteige führe.

AUDIO: Fußgängerbeauftrager für Bezirk Hamburg-Mitte (1 Min)

Bezirk Nord zieht nach

Der Bezirk Nord will bald mit einem eigenen Fußgängerbeauftragten nachziehen. In Eimsbüttel soll der "Mobilitätsbeauftragte" die Fußgänger mit im Blick haben. Ein solcher Posten wird auch in Bergedorf eingerichtet. In Wandsbek, Altona und Harburg gibt es keine entsprechenden Pläne.

Weitere Informationen Kompletter Umbau des Jungfernstiegs erst 2022 fertig Der Hamburger Senat will Autos aus der Innenstadt verbannen und den Jungfernstieg umbauen. Im Verkehrsausschuss der Bürgerschaft erklärte Verkehrssenator Tjarks, dass der vollständige Umbau später fertig wird als bislang bekannt. (18.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.09.2020 | 06:30 Uhr