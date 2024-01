Hamburg bekommt eine Hafenklinik nahe des Baumwalls Stand: 25.01.2024 08:46 Uhr Das Hafenkrankenhaus auf St. Pauli ist lange schon Geschichte. Jetzt soll der Hafen eine neue Klinik bekommen - allerdings deutlich kleiner und dafür exklusiver.

Standort ist der Herrengraben in der Hamburger Neustadt, ganz in der Nähe des Baumwalls. Hier, in einem rot geklinkerten Büro-Gebäude, will der Mediziner Folkert Friedmann die "Hafenklinik Hamburg" eröffnen und seine bisherige Privatklinik im Stadtteil Rothenbaum schließen.

Als Belegklinik mit vier Operationssälen geplant

Geplant sind vier Operationssäle mit elf Betten für Patientinnen und Patienten, die über Nacht bleiben sowie sechs tagesklinische Betten. So steht es in einer Präsentation, die NDR 90,3 exklusiv vorliegt. Die neue Hafenklinik ist als Belegklinik geplant. Sie soll also Ärztinnen und Ärzten die Räumlichkeiten und das Personal für ihre Operationen zur Verfügung stellen.

Hafenklinik soll im Herbst eröffnen

Wenn alles nach Plan läuft, soll sie im Herbst eröffnen - noch sind die Räumlichkeiten eine große Baustelle. Die Gegend rund um den Baumwall ist seit Jahren im Fokus von Investoren: Beispielsweise soll das Verlagsgebäude von Gruner+Jahr komplett umgebaut werden - mit einer Markthalle, Wohnungen und Büros.

