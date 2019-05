Stand: 29.05.2019 06:00 Uhr

Hamburg bekommt deutlich mehr Kinderärzte

Eltern in Hamburg könnten bald schneller einen Termin beim Kinderarzt bekommen. Nach Informationen von NDR 90,3 wird es in Zukunft mehr als ein Dutzend neuer Kinderärzte in der Stadt geben. Möglich werden die zusätzlichen Kinderärzte durch einen Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses - dem mächtigsten Gremium des deutschen Gesundheitswesens. Demnach dürfen sich in Deutschland deutlich mehr Ärzte niederlassen als bisher.

Zehn Prozent mehr niedergelassene Kinderärzte

Erklärtes Ziel ist es, dass Patienten möglichst keine langen Wege in Kauf nehmen müssen, um zum nächsten Arzt zu kommen. Fast 3.500 Mediziner könnten damit bundesweit eine neue Praxis eröffnen oder in einer bereits bestehenden Praxis mitarbeiten. Für Hamburg bedeutet das nach einer ersten Prognose der Kassenärztlichen Vereinigung allein 17 zusätzliche Kinderärzte - das wäre ein deutliches Plus von mehr als zehn Prozent. Größtes Problem dürfte allerdings sein, die neuen Kinderärzte überhaupt zu finden - auch in Hamburg würden Ärzte nicht mehr Schlange stehen, um eine Praxis zu eröffnen, so die Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung.

Insgesamt arbeiten bislang gut 150 niedergelassene Kinderärzte in den Hamburger Praxen. Erst im vergangenen Jahr waren vier zusätzliche Kinderärzte in die Praxen gekommen und damit zu einer Entspannung beigetragen. In Deutschland dürfen Ärzte nicht einfach eine Praxis eröffnen - sie müssen sich an die sogenannte Bedarfsplanung halten, die genau vorschreibt, wieviele Ärzte pro Stadt und Gemeinde arbeiten dürfen.

