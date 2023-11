Stand: 20.11.2023 19:44 Uhr Hamburg bei Ganztagsbetreuung an Grundschulen an der Spitze

Das Institut der Deutschen Wirtschaft lobt die Ganztagsbetreuung an Hamburgs Grundschulen. Laut einer Studie ist Hamburg im Vergleich zu allen anderen Bundesländern am besten aufgestellt. Alle Kinder bekommen demnach einen Platz und eine Betreuung von 40 Stunden in der Woche. In anderen Bundesländern seien teilweise hohe Elternbeiträge üblich. Schulsenator Ties Rabe (SPD) zeigte sich erfreut und kündigte noch einmal 116 Millionen Euro Investitionen an.

