Hamburg arbeitet an Strategie für Corona-Schnelltests Stand: 02.03.2021 09:45 Uhr Corona-Schnelltests sollen künftig in Bezug auf Lockerungen eine große Rolle spielen. Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch wird auch in Hamburg an einer neuen Schnelltest-Strategie gearbeitet.

Vermutlich wird es auch in Hamburg bald viele Anlaufstationen geben, in denen Menschen einen kostenlosen Schnelltest machen können. Ob, wie vom Bund vorgeschlagen, Zentren an Flughafen, Bahnhöfen und Autobahnen aufgebaut werden, oder doch eher Apotheken und Arztpraxen genutzt werden, steht aber noch nicht fest. Für Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sind mehr Schnelltests unverzichtbar für mögliche Öffnungsschritte - über die Bund und Länder am Mittwoch debattieren wollen.

Sozialbehörde: Schnelltests ermöglichen keine Konzerte oder Partys

Größere Veranstaltungen wie Konzerte oder Partys wird es jedoch laut der Sozialbehörde auch bei einem Einsatz von Schnelltests nicht geben: Das sei logistisch mit den bisherigen Schnelltests unmöglich. Sogenannte Selbsttests, wie sie etwa in Schulen, Kitas und Pflegeheimen eingesetzt werden sollen, seien dafür auch keine Option. Wenn es um offizielle Nachweise geht, müsse nämlich eine dritte Person den Tests machen.

