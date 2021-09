Hamburg als Reiseziel: Neue Konzepte gefragt Stand: 29.09.2021 10:40 Uhr Hamburg ist wieder mehr das Ziel von Touristen und Reisenden. Damit die Branche einen neuen Boom erlebt, braucht es nach Angabe von Verbänden neue Konzepte.

Im Vergleich zu 2020 zieht der Tourismus wieder an. Es gibt aber zwei Probleme, sagt Wolfgang Raike vom Tourismusverband Hamburg im Gespräch mit NDR 90,3: Wegen Corona würden Touristen und Touristinnen Großstädte wie Hamburg meiden und lieber ins Umland reisen. Vor allem Campinplätze seien gut besucht.

Handelskammer will ganzen Norden vermarkten

Außerdem kämen nach wie vor deutlich weniger Geschäftsreisende in die Stadt und das könnte dauerhaft so bleiben. Deswegen will die Handelskammer Norddeutschland als Region stärker vermarkten, so Hauptgeschäftsführer Malte Heyne. So könnten Gäste dazu gebracht werden, insgesamt mehr Übernachtungen in Hamburg zu buchen - und von hier aus Ausflüge nach Lübeck, Lüneburg oder an die Küste unternehmen.

Außerdem will die Tourismusbranche mehr Gäste aus dem Ausland in die Stadt locken. Dass Hamburg international weniger bekannt ist als Berlin und München, ist allerdings ein altbekanntes Problem.

Zahlen im Juni angestiegen

Im Ferienmonat Juli waren die Tourimus-Zahlen kräftig angestiegen. Rund 430.000 Menschen haben im Juli in der Hansestadt in einem Hotel, in einer Jugendherberge oder auf einem Campingplatz übernachtet - das waren rund zehn Prozent mehr als im gleichen Monat 2020, aber noch deutlich weniger als vor Corona. Der Flughafen Hamburg schreibt wegen der Pandemie auch in diesem Jahr wieder tiefrote Zahlen. Der Verlust werde wohl mehr als 100 Millionen Euro betragen, sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler am Mittwoch.

