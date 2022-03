Hamburg: Zwei Festnahmen wegen Zahlung mit Falschgeld Stand: 18.03.2022 14:17 Uhr Am Hamburger Hauptbahnhof und in Neuallermöhe haben offenbar zwei Männer versucht mit Falschgeld zu zahlen. Die Polizei nahm beide mutmaßliche Fälscher fest.

In einem Geschäft auf dem Südsteg des Hauptbahnhofs wollte ein 18-Jähriger mit einem eindeutig falschen 50-Euro-Schein zahlen. Der Verkäufer schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Beamten der Bundespolizei durchsuchten den jungen Mann. Er übergab den Polizisten schließlich weiteres Falschgeld - elf 50-Euro-Scheine und 31 20-Euro-Scheine. In seiner Wohnung in Eilbek entdeckten die Ermittler kein weiteres Falschgeld.

Polizei: Falsche Scheine vermehrt im Umlauf

In Neuallermöhle wollte ein 23-Jähriger ein Handy mit gefälschten Geldscheinen bezahlen. Der Verkäufer des Telefons hatte das Gerät im Internet für 1.150 Euro angeboten. Als er das Falschgeld bemerkte rief er die Polizei und der Kunde wurde vorläufig festgenommen. Der 23-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Polizei warnt, dass derzeit falsche 50- und 20-Euro-Scheine vermehrt im Umlauf seien.

AUDIO: Hamburger Polizei nimmt zwei mutmaßliche Geldfälscher fest (1 Min) Hamburger Polizei nimmt zwei mutmaßliche Geldfälscher fest (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.03.2022 | 12:00 Uhr