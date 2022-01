Hamburg: Zahlreiche Unwetter-Einsätze wegen Sturmtief "Nadia" Stand: 30.01.2022 08:56 Uhr Ein schwerer Sturm hat in der Nacht von Samstag zum Sonntag in Hamburg zahlreiche Unwetter-Einsätze ausgelöst. Der Hamburger Sturmflutwarndienst (WADI) warnt für heute vor einer weiteren schweren Sturmflut.

Heute Mittag wird erneut eine Sturmflut erwartet. Sie soll am Pegel St. Pauli 4,70 Meter über Normalnull erreichen. Die Polizei warnt davor, sich in tiefer gelegenen Gebieten wie Hafen und Fischmarkt in Hamburg aufzuhalten. Wichtig sei es Fahrzeuge von elbnahen Gebieten wegzubringen und Gebäude zu sichern. In der Nacht zum Sonntag hatte die Sturmflut ihren Scheitelpunkt bei 5,20 Metern. Durch die Sturmflut wurde der Fischmarkt unter Wasser gesetzt. Hunderte Schaulustige kamen zum Fischmarkt. Durch die Überflutungen wurden mehrere Autos beschädigt.

Orkantief Nadia brachte orkanartige Böen nach Norddeutschland, - laut Deutschem Wetterdienst mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Der Sturm hält auch am Sonntagvormittag noch an.

AUDIO: Sturm "Nadia" erfordert viele Rettungseinsätze in Hamburg (1 Min) Sturm "Nadia" erfordert viele Rettungseinsätze in Hamburg (1 Min)

Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken

Die Hamburger Polizei rückte 300 Mal aus. Die Feuerwehr musste zu 450 Unwetter-Einsätzen ausrücken, um unter anderem umgestürzte Bäume wegzuräumen. Zeitweise erreichten die Hamburger Feuerwehr 320 Anrufe pro Stunde. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch 60 Freiwillige Feuerwehren und vier Züge des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Auch im HVV kam es am Samstagabend auf den Linien U3, S21 und S3 wegen Sturmschäden zu Einschränkungen. Betroffen waren Streckenabschnitte in Bergedorf und Hausbruch. Aufgrund von Sturmschäden kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland zu Zugausfällen und Verspätungen. Am Anleger Teufelsbrück konnte die Feuerwehr helfen, ein defektes Flutschutztor zu schließen, bevor die Flut ihren Scheitelpunkt erreicht hatte.

Am Samstagabend um 21.29 Uhr havarierte ein Baggerschiff, das sich unter den Elbbrücken verkeilte. Nach Angaben der Hamburger Polizei am Sonntagmorgen konnten zwei Personen gerettet werden. Infolge der Havarie mussten die Freihafenbrücke, die Neue Elbbrücke und die Bahnbrücken zeitweilig gesperrt werden - mit den entsprechenden Behinderungen für den Verkehr. Um 3.30 Uhr war der Einsatz abgeschlossen. Das Schiff wurde vom Löschboot "Branddirektor Westphal" freigeschleppt und zum Kirchenpauerkai verholt.

