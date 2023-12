Hamburg: Wochenend-Vollsperrung der B5 nach Bergedorf im Januar Stand: 22.12.2023 16:29 Uhr Am ersten Wochenende im Januar 2024 wird im Bezirk Bergedorf die B5/Bergedorfer Straße für Autofahrerinnen und Autofahrer stadtein- und auswärts voll gesperrt.

Bereits seit über zwei Jahren finden Bauarbeiten im Bereich der Brücke in Boberg statt und es kommt immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist der Austausch einer maroden Brücke, unter der die AKN verkehrt. An diesem Wochenende werden die zwei Brückenteile mit einer Betonblombe verbunden. Da der Beton ohne Schwingungen und Vibrationen aushärten muss ist die Sperrung der B5 notwendig, teilte die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende mit. Deshalb wird die B5 am ersten Wochenende im Januar in beide Richtungen für 55 Stunden voll gesperrt. Ende März 2024 sollen laut Behörde abgeschlossen sein.

55-Stunden-Vollsperrung in beide Richtungen

Von Freitagabend, 5. Januar 2024, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 8. Januar 2024, 5 Uhr, wird die B5/Bergedorfer Straße zwischen der A1 und der Kardinskyallee in beide Richtungen dicht gemacht. Damit entfällt in diesem Zeitraum auf der A1 ebenfalls die Abfahrt HH-Bergedorf in Fahrtrichtung Osten. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, die Abfahrt HH-Moorfleet und anschließend die A25 zu nutzen. Eine weitreichende Umleitung soll in beide Richtungen über die A25 Anschlusstelle Geesthacht und die A1 eingerichtet und ausgeschildert werden.

