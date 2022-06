Hamburg-Wilhelmsburg: Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus Stand: 09.06.2022 07:53 Uhr Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sind acht Menschen verletzt worden.

Insgesamt wurden zwölf Menschen durch die Feuerwehr Hamburg aus akuter Lebensgefahr gerettet. Vier von ihnen wurden mittelschwer verletzt, acht leicht. Insgesamt wurden sechs Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasinhalation zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser befördert, so die Feuerwehr. Am Mittwochabend sei im Haus in der Rothenhäuserstraße Sperrmüll in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.

Wohnungen sind nun unbewohnbar

Die Wohnungen in dem Haus seien jedoch alle unbewohnbar. Die verbliebenen Bewohnenden kamen bei Freundinnen und Freunden und Bekannten unter. Den Angaben zufolge wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Nähere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

