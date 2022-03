Hamburg: Weitere Optionen für Unterbringung von Geflüchteten Stand: 13.03.2022 20:45 Uhr Auch am Wochenende sind mehrere Hundert Geflüchtete aus der Ukraine in Hamburg angekommen. Allein am Sonnabend waren es etwa 600 Geflüchtete.

Die Stadt hofft, dass in dieser Woche mit der Verteilung der Schutzsuchenden auch auf andere Bundesländer begonnen werden kann. Im Ankunftszentrum in Rahlstedt wird laut Innenbehörde rund um die Uhr gearbeitet. "Keine und keiner muss auf der Straße übernachten", sagte ein Behördensprecher zu NDR 90,3. Wartezeiten bei der Registrierung ließen sich aber nicht vermeiden. Es kommen einfach zu viele.

750 Feldbetten in Sporthallen

Für die Unterbringung stellt die Stadt jetzt neue Zwischenlösungen bereit. So sind am Wochenende die ersten Schutzsuchenden in der sogenannten FEGRO-Halle in Harburg untergekommen. 1.000 Plätze gibt es dort. Auch fünf Sporthallen von Berufsschulen können in den kommenden Tagen genutzt werden - mit Feldbetten für rund 750 Menschen.

AUDIO: Gut 1.750 weitere Plätze für Geflüchtete in Hamburg (1 Min) Gut 1.750 weitere Plätze für Geflüchtete in Hamburg (1 Min)

CDU fordert mehr Personal für die Registrierung

Die Hamburger CDU spricht trotzdem von einem "klaren Defizit bei der Organisation" und fordert in einem eigenen Maßnahmenkatalog unter anderem mehr Personal für die Registrierung. "Hamburg muss einen Zahn zulegen - solange der Bund die Flüchtlinge nicht besser verteilt", sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering.

