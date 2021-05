Hamburg Wasser zieht Bilanz: Trockenheit hinterlässt Spuren Stand: 06.05.2021 13:38 Uhr Die Hitze- und Trockenperioden des vergangenen Jahres haben deutliche Spuren in der Hamburger Wasserbilanz hinterlassen.

Während der kommunale Versorger Hamburg Wasser 2020 mit fast 120 Millionen Kubikmetern 2,2 Prozent mehr Trinkwasser abgab, schrumpfte die Abwassermenge um 3,3 Prozent auf gut 146 Millionen Kubikmeter. "Das zeigt ganz klar, dass hier weniger Niederschlagswasser im Klärwerk gelandet ist", berichtete der technische Geschäftsführer von Hamburg Wasser, Ingo Hannemann, am Donnerstag.

Wegen Corona: Höherer Verbrauch bei Privathaushalten

Auch die Corona-Pandemie hatte deutliche Auswirkungen auf den Trinkwasserabsatz, allerdings nicht auf die Gesamtmenge, sondern auf die Verteilung auf verschiedene Gruppen von Kundinnen und Kunden. "Wir sehen ganz klar, dass zum Beispiel Gewerbebetriebe, auch Hotels deutlich weniger Wasser verbraucht haben, dafür haben die Privathaushalte deutlich mehr verbraucht, und das hat sich ungefähr die Waage gehalten."

Rund 460 Brunnen

Hamburg bezieht sein Trinkwasser aus Grundwasser. Wenn alle rund 460 Brunnen und die Wasserwerke unter Volllast fahren, werden rund 450.000 Kubikmeter pro Tag aufbereitet. An normalen Tagen reicht das aus. Aber im Sommer des vergangenen Jahres verbrauchten die Hamburgerinnen und Hamburger an 19 Tagen jeweils knapp über 400.000 Kubikmeter. Pro Tag etwa einmal die Binnenalster voll.

Appell: Wasser sparen

Ein weiteres Problem: ohne Regen kein Grundwasser. Und nicht nur im Dürresommer vorigen Jahres, auch gerade im Herbst und Winter regnete es viel zu wenig in Hamburg. "Wir müssen beim Wasserverbrauch umdenken", sagte Natalie Leroy, Geschäftsführerin von Hamburg Wasser. Die Landwirtschaft müsse effizientere Bewässerungssysteme einsetzen - ein Sprenkler in der Mittagshitze sei da zum Beispiel nicht das Richtige. Das gelte übrigens auch für die privaten Rasenbesitzer. Die Industrie müsse mehr auf Wasser-Wiederverwendungsanlagen setzen. Und die privaten Pool-Besitzer sollten eher das Wasser wiederaufbereiten, als immer neu zu füllen. Allein ein kleiner Pool mit drei Metern Durchmesser und 80 Zentimetern Höhe verbrauche mit einer Füllung so viel Trinkwasser, wie ein Mensch in Hamburg im ganzen Monat.

