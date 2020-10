Hamburg Wasser stellt Klimaplan 2025 vor Stand: 28.10.2020 13:00 Uhr Hamburg Wasser will mit einem Klimaplan in fünf Jahren null Emissionen in allen relevanten Konzernbereichen erreichen.

Der städtische Wasserversorger plant nach Angaben vom Mittwoch bis zum Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro für den Ausbau neuer regenerativer Erzeugungsanlagen. Außerdem soll der Eigenstrombedarf im Vergleich zu heute um 3,1 Millionen Kilowattstunden verringert werden. Für eine absolute Klimaneutralität werde bis 2025 ein verbindlicher Fahrplan entwickelt, mit dem das Unternehmen auch indirekte Emissionen - etwa durch Zulieferketten - künftig vermeiden oder kompensieren wolle, teilte Hamburg Wasser weiter mit.

Das Unternehmen bemüht sich vom Energieverbraucher zum Energielieferant zu werden. Vor 30 Jahren verbrauchte allein die Kläranlage Köhlbrandhöft so viel Strom wie die Stadt Lüneburg insgesamt - mit entsprechend hohen Kohlendioxid-Emissionen. Von damals 108.000 Tonnen pro Jahr sank der Ausstoß durch verschiedene Maßnahmen - wie zum Beispiel neue Gasaufbereitungsanlagen - auf jetzt 4.000 Tonnen.

Neue Anlagen geplant

Aber Hamburg Wasser möchte ein echter Null-Emissionsbetrieb werden. Dazu werden am größten öffentlichen Klärwerk Deutschlands in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro investiert. Die Pläne sehen am Köhlbrandhöft eine neue Photovoltaikanlage vor, drei neue Faultürme sowie dort und am Standort Dradenau zwei weitere Windkraftanlagen.

Außerdem wurde die neue Rechen- und Sandfanganlage in Betrieb genommen, in der die Abwässer zunächst mechanisch gereinigt werden. "Sie kann mehr leisten und verbraucht weniger Strom", sagte der Technik-Chef von Hamburg Wasser, Ingo Hannemann. Neun Kubikmeter pro Sekunde können gereinigt werden, rund ein Drittel mehr als bisher, bei nur halb so viel Stromverbrauch.

