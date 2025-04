Stand: 22.04.2025 09:58 Uhr Hamburg-Wandsbek: Fünfjähriges Mädchen stürzt aus zweitem Stock

In Hamburg-Wandsbek ist am Dienstagmorgen ein fünfjähriges Mädchen aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 8 Uhr zur Tilsiter Straße gerufen. Das Kind kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei geht von einem unbeabsichtigten Sturz aus. In der Wohnung befand sich noch ein weiteres Kleinkind. Es wurde vorsorglich ebenfalls in Begleitung der Eltern in eine Klinik gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.04.2025 | 10:00 Uhr