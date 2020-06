Stand: 05.06.2020 15:31 Uhr - NDR 90,3

Hamburg: Vollsperrung der A1 am Wochenende

Die Autobahn 1 in Hamburg wird am Wochenende zwischen den Anschlusstellen Billstedt und Moorfleet voll gesperrt. Grund ist der Neubau einer Brücke. Die Sperrung beginnt am Sonnabend um 8 Uhr und dauert bis Montagfrüh um 5 Uhr.

Der Verkehr wird über das Stadtgebiet umgeleitet. Im Einzelnen sehen die Umleitungen wie folgt aus:

Der Verkehr in Richtung Norden wird in Moorfleet von der Autobahn abgeleitet. Die Umleitung führt über die Andreas-Meyer-Straße, Grusonstraße, Wöhlerstraße, Horner Rampe, B 5 Bergerdorfer Straße zur Anschlussstelle Billstedt.

Der Verkehr in Richtung Süden wird in Billstedt abgeleitet, über die B 5 Bergedorfer Straße, Horner Rampe, Wöhlerstraße, Grusonstraße und Andreas-Meyer-Straße zur Anschlussstelle Moorfleet geführt. Alle Ampelschaltungen entlang der Umleitungsstrecke wurden optimiert.

Brücke wird erneuert

Zwei 60 Jahre alte Brücken, die an der Anschlusstelle Billstedt über die A1 führen, hatten den sogenannten Betonkrebs und müssen deshalb ersetzt werden. Nach dem Abriss des südlichen Brückenbauwerks im Sommer 2019, wird diese Brücke nun neu gebaut. Christian Merl von der Autobahngesellschaft Nord erklärt: "Fertigbetonteile werden dort mithilfe eines Krans eingesetzt." Dazu müsse die A1 am Wochenende gesperrt werden. Nach Umlegung des Verkehrs der B 5 auf das neu hergestellte südliche Bauwerk, wird Ende 2020 die alte nördliche Brücke abgebrochen und mit dem Bau des neuen nördlichen Brückenbauwerks begonnen. Die Gesamtfertigstellung ist für Ende 2021 geplant.

"Möglichst zu Hause bleiben!"

Der Umleitungsverkehr muss sich an diesem Wochenende durch das Stadtgebiet quälen. Deshalb warnt Merl: "Bitte nicht losfahren, wenn's nicht unbedingt notwendig ist, weil die A1 natürlich eine Menge Verkehr hat. Wenn wir den über die innerstädtische Umleitung schicken - den Ring 2 - wird es natürlich eng. Von daher: Möglichst zu Hause bleiben!" Wegen der Corona-Lockerungen im Tourismus werden Staus erwartet.

Ausweich-Verkehr: Auch A7 wird wohl voll

Die A7 steht Autofahrern an diesem Wochenende zwar als Alternative für ein weiträumiges Umfahren der A1 zur Verfügung. Aufgrund des erwartet starken Ausweichverkehrs ist aber auch dort mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen - obwohl trotz der Großbaustellen südlich und nördlich des Elbtunnels drei Spuren je Richtung zur Vergügung stehen.

