Hamburg-Volksdorf: Kind von Müllwagen erfasst und tödlich verletzt Stand: 04.03.2025 08:25 Uhr In Hamburg Volksdorf ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem dramatischen Verkehrsunfall gekommen.

In Hamburg-Volksdorf hat sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung Horstlooge/Ecke Streekweg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Müllwagen erfasste ein Kind, der Fahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Sanitäter und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Polizei sperrt Bereich ab – Notfallseelsorge im Einsatz

Die Polizei hat den Bereich rund um den Unfallort in Hamburg-Volksdorf weiträumig abgesperrt und leitet den Verkehr um. Neben Feuerwehr und Polizei ist auch die Notfallseelsorge sowie das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes im Großeinsatz. Rund ein Dutzend Augenzeugen, darunter viele Schülerinnen und Schüler, die den Unfall mitansehen mussten, werden betreut. Das Verkehrsunfall-Team der Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

