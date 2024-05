Stand: 17.05.2024 19:02 Uhr Hamburg: Vier Verletzte bei Kollision mit Notarztwagen

Am Freitagabend hat es auf der Ludwig-Erhard-Straße in Höhe der Englischen Planke eine Kollision zwischen einem BMW und einem Notarztwagen gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Im Rettungsfahrzeug erlitten drei Menschen leichte Verletzungen, sie kamen ebenso wie der Pkw-Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, den untersucht jetzt die Polizei. Für die Aufräumarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

