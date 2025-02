Hamburg: Ver.di-Warnstreik unter anderem am Flughafen und in Kitas Stand: 13.02.2025 06:48 Uhr Diese Streik-Aktion werden einige Hamburgerinnen und Hamburger spüren: Heute findet ein großer Warnstreik statt, der viele Bereiche des öffentlichen Dienstes betrifft. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di.

Mit Beginn der Nachtschicht am Hamburger Flughafen begannen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in der Hansestadt. Sie sollen am Airport nach Angaben von ver.di bis zum Ende der Spätschicht am Donnerstag dauern. Die Gewerkschaft hat auch Beschäftigte von Krankenhäusern, Kitas, der Stadtreinigung, Energieversorgern und Theatern zum Warnstreik aufgefordert.

Demo in der Hamburger Innenstadt geplant

Betroffen sind unter anderem das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und die Asklepios-Kliniken. Ebenso die Elbkinder-Kitas, die Behindertenhilfe sowie "Fördern & Wohnen". Also alle Unternehmen, bei denen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt wird. Insgesamt rechnet ver.di mit 4.000 Beschäftigten, die ihre Arbeit am Donnerstag niederlegen. Am Vormittag soll ab 10.30 Uhr ein Demonstrationszug durch die Innenstadt führen.

Eingeschränkte Betreuung in Elbkinder-Kitas

Der Warnstreik könnte zur Folge haben, dass Kitas der Elbkinder ganz geschlossen bleiben oder nur einen Notdienst anbieten. "In manchen Kitas und GBS-Standorten ist eine Betreuung der Kinder nur eingeschränkt oder aber gar nicht möglich", hieß es im Vorfeld auf der Elbkinder-Homepage. "Daher müssen wir manche Eltern bitten, eine andere Betreuung für ihr Kind zu organisieren." Für die Krankenhäuser soll es ebenfalls Not-Vereinbarungen geben.

Viertägiger Warnstreik bei der Stadtreinigung

Die Beschäftigten bei der Stadtreinigung sollen sogar für vier Tage die Arbeit niederlegen. Von Donnerstag bis Sonntag soll also keine Müllabfuhr und keine Straßenreinigung tätig sein - mit Ausnahme des Winterdienstes. Die Abfuhr der gelben Hamburger Wertstofftonnen und -säcke soll stattfinden, allerdings bleiben neun Recyclinghöfe geschlossen, wie die Stadtreinigung auf ihrer Internetseite ankündigte.

Ver.di fordert ein Lohn-Plus von acht Prozent

Hintergrund des Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes. Ver.di will vor der nächsten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche den Druck erhöhen. Die Gewerkschaft fordert ein Lohn-Plus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro zusätzlich.

