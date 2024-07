World Triathlon in Hamburg: Viele Straßen für ein Wochenende gesperrt Stand: 05.07.2024 15:01 Uhr Der Hamburg Wasser World Triathlon findet in diesem Jahr vom 13. bis zum 14. Juli statt. Während der verschiedenen Wettkämpfe kommt es wegen Straßensperrungen zu großen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt, westlich der Alster und in St. Pauli und Neustadt.

In Hamburg werden die Sprint- und Staffel-Weltmeisterschaften ausgetragen. Ab dem 13. Juli 2024 kämpfen die Athletinnen und Athleten in unterschiedlichen Wettbewerben und Altersklassen um WM-Medaillen. Am Sonnabend, den 13. Juli 2024, und Sonntag, den 14. Juli 2024. finden sowohl die Rennen für die Profis (Elite Männer und Frauen) als auch für die Jedermänner (Open Race) statt. Darüber hinaus ist nach Angaben des Veranstalters am Sonntag ein Paratriathlon geplant. Von Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, ist im Innenstadtbereich und rund um die Binnenalster mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Der Aufbau für den World Triathlon startet schon am Montag, 8. Juli auf dem Rathausmarkt. Ab Freitag, 12. Juli, 10 Uhr, werden in der Innenstadt große Bereiche nur eingeschränkt für den Autoverkehr erreichbar. Hierzu zählen Gänsemarkt, Rathausmarkt, Jungfernstieg, Ballindamm, Neuer Jungfernstieg, Große Bleichen, Poststraße. Neuer Wall, Lombardsbrücke und Mönckebergstraße. Bis Montag, 15. Juli, sollen alle Aufbauten wieder abgebaut sein.

große Bereiche nur eingeschränkt für den Autoverkehr erreichbar. Hierzu zählen Gänsemarkt, Rathausmarkt, Jungfernstieg, Ballindamm, Neuer Jungfernstieg, Große Bleichen, Poststraße. Neuer Wall, Lombardsbrücke und Mönckebergstraße. Bis Montag, 15. Juli, sollen alle Aufbauten wieder abgebaut sein. Die Lombardsbrücke ist Sonnabend, 13. Juli, und Sonntag 14. Juli, jeweils von 6 Uhr bis 18 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

ist Sonnabend, 13. Juli, und Sonntag 14. Juli, jeweils von 6 Uhr bis 18 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Wallringtunnel wird Richtung Lombardsbrücke von Freitag, 12. Juli, 22 Uhr bis Sonntag 14. Juli, 18 Uhr gesperrt. Richtung Deichtorplatz gilt die Sperrung am Sonnabend und Sonntag jeweils von 6 Uhr bis 18 Uhr.

wird Richtung Lombardsbrücke von Freitag, 12. Juli, 22 Uhr bis Sonntag 14. Juli, 18 Uhr gesperrt. Richtung Deichtorplatz gilt die Sperrung am Sonnabend und Sonntag jeweils von 6 Uhr bis 18 Uhr. Auf allen Lauf- und Radstrecken kommt es in der Innenstadt , in St. Pauli , Neustadt , Altona und westlich der Außenalster am Sonnabend zwischen 6.30 Uhr und 13 Uhr und am Sonntag von 6.30 Uhr bis 14 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

, in , , und am Sonnabend zwischen 6.30 Uhr und 13 Uhr und am Sonntag von 6.30 Uhr bis 14 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Hauptbahnhof kann über Kennedybrücke, An der Alster, Sechslingspforte, Steindamm, Kreuzweg, Adenauerallee, Kirchenallee oder über Willy-Brandt-Straße, Domstraße, Speersort, Steinstraße und Steintorwall angefahren werden. Auch die Anfahrt von Osten oder Süden (Elbbrücken) ist möglich.

kann über Kennedybrücke, An der Alster, Sechslingspforte, Steindamm, Kreuzweg, Adenauerallee, Kirchenallee oder über Willy-Brandt-Straße, Domstraße, Speersort, Steinstraße und Steintorwall angefahren werden. Auch die Anfahrt von Osten oder Süden (Elbbrücken) ist möglich. Die Innenstadt sollte über Deichtortunnel, Willy-Brandt-Straße und im Norden über die Straßen An der Alster, Kennedybrücke, Alsterglacis, Theodor-Heuss-Platz umfahren werden.

sollte über Deichtortunnel, Willy-Brandt-Straße und im Norden über die Straßen An der Alster, Kennedybrücke, Alsterglacis, Theodor-Heuss-Platz umfahren werden. Generell empfiehlt die Polizei allen, die Hamburg in Ost-West-Richtung durchqueren wollen, die Innenstadt zu umfahren und Routen nördlich der Außenalster zu wählen.

Polizei richtet Verkehrsinfo-Telefon ein

Für die Rennen werden jeweils unterschiedliche Straßen zu unterschiedlichen Zeiten gesperrt. Die wichtigsten Sperrungen mit allen betroffenen Straßen und weitere Hinweise hat die Polizei Hamburg in einer vorsorglichen Verkehrsmeldung veröffentlicht. Am Sonnabend von 8 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 Uhr bis 17 Uhr ist ein Verkehrsinfo-Telefon der Polizei unter der Telefonnummer 040/428 65 65 65 erreichbar. Der HVV gibt Auskünfte zum öffentlichen Nahverkehr unter 040/19449.

