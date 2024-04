Stand: 14.04.2024 18:09 Uhr Hamburg Towers verlieren gegen Bamberg Baskets

Die Hamburg Towers unterlagen am Sonntagnachmittag erneut gegen ein in der Tabelle schlechter platziertes Team. In Bamberg verlor das Basketballteam mit 86 zu 80. In der Tabelle rutschten die Towers auf Platz zehn ab, der noch für die Qualifikation für die Playoffs berechtigt. Allerdings nur noch mit einem Sieg Vorsprung auf Bamberg.

