Stand: 26.12.2024 20:49 Uhr Hamburg Towers verlieren bei den Rostock Seawolves

In der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers am Donnerstagabend das Nordderby bei den Rostock Seawolves klar verloren - mit 78:92 (43:50). Für die Hamburger war es die siebte Niederlage in ihrer elften Partie. Bester Werfer der Towers war Brae Ivey (18).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.12.2024 | 06:00 Uhr